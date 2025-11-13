Скидки
Тарпищев считает, что у Андреевой и Шнайдер есть шансы на золото на Олимпиаде-2028

Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что в случае качественной подготовки российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер спортсменки смогут претендовать на золотые медали в парном разряде на Олимпийских играх – 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

Также шансы выступить на Олимпиаде есть у другой россиянки, Вероники Кудерметовой, однако многое будет зависеть от того, с кем она будет играть.

«По логике, если Андрееву и Шнайдер правильно готовить, то в Америке они должны выигрывать золото в парном разряде. Посмотрим. Вероника Кудерметова, думаю, тоже дотянет до Олимпиады, но вопрос, с кем она играть будет. Время ещё есть», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Комментарии
