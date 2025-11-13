Соболенко — о своём бойфренде: нам лучше не эмоционировать. Может быть и ядерная бомба

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своих отношениях с бразильским автогонщиком и бизнесменом Георгиосом Франгулисом.

«Повезло, что у него бизнес по всему миру и всегда находятся моменты, которые ему нужно делать. Грубо говоря, сейчас он, скорее, подстроил свой график под мой. Он говорит своей команде, где он будет, и занимается вещами, которые можно решить в каждой стране. Плюс он постоянно на телефоне, на созвонах. Мне повезло, потому что я уже не смогу строить отношения на расстоянии. У меня уже нет в них веры.

Дома я вообще превращаюсь в котёнка. Только не обижайте меня. И спокойно ухожу на второй план. Хотя, конечно, есть моменты, когда нужно отстаивать свои интересы, своё видение, что-то ты не готова менять.

Он тоже довольно сильный человек, тоже эмоциональный, и нам лучше не эмоционировать вдвоём. Может быть и ядерная бомба. Я не хочу проверять», – сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.