«Они как инь и ян». Кафельников — о соперничестве Синнера и Алькараса

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился впечатлениями от противостояния между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером, занимающим вторую строчку в рейтинге.

Кафельников присутствует на Итоговом турнире ATP, проходящем в Турине.

«Это фантастически для тенниса. Было бы не так здорово, если бы доминировал кто-то один, так как харизма их обоих словно дополняет друг друга. Они как инь и ян. У одного один стиль, у другого совершенно иной, это и нравится болельщикам. Без сомнений. Вы это видите здесь, в Турине, Янник «продаёт» стадион, как и Карлос. Они абсолютно величайшие для тенниса», — приводит слова Кафельникова официальный сайт ATP.