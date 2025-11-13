Скидки
Даниил Медведев показал милые фотографии с женой и дочками с отпуска на Мальдивах

Даниил Медведев показал милые фотографии с женой и дочками с отпуска на Мальдивах
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал на личной странице в соцсетях подборку фотографий с отдыха на Мальдивах. На снимках он со своей женой Дарьей и с их дочерьми Алисой и Викторией.

Фото: Из личного архива Медведева

Фото: Из личного архива Медведева

«Время с семьёй», — подписал пост Медведев.

Фото: Из личного архива Медведева

Фото: Из личного архива Медведева

В 2025 году Даниил Медведев выиграл один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он не смог квалифицироваться на Итоговый турнир впервые с 2018 года.

Медведевы воспитывают двух дочерей. Алисе три года, она родилась в октябре 2022-го. В январе 2025-го стало известно, что жена Медведева Дарья родила вторую девочку, которую назвали Викторией. Даниил и Дарья поженились в 2018 году.

