Роддик — о поступке Рыбакиной на Итоговом: похоже, всё ещё существует какая-то проблема

Комментарии

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американский теннисист Энди Роддик высказался о поступке казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной после финала Итогового турнира — 2025. Рыбакина отказалась фотографироваться с генеральным директором WTA Поршей Арчер.

«Не знаю, беспокоился ли кто-нибудь о Рыбакиной на корте, когда всё хорошо. Была некоторая суматоха, и, очевидно, до сих пор есть какие-то переживания по поводу того, как всё сложилось, и того факта, что её тренера отстраняли. Не знаю, как ещё это оценить. Не буду вдаваться в детали, но, похоже, всё ещё существует какая-то проблема», — сказал Роддик в своём подкасте Served with Andy Roddick.

