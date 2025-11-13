Стаббс: думаю, что Соболенко назвала бы свой 2025 год небольшим провалом

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс оценила выступление четырёхкратной чемпионки мэйджоров белоруски Арины Соболенко в сезоне-2025.

«Она достигла вершины, являясь первой ракеткой мира два года подряд. Её стабильность в этом году была просто невероятной. Но, выиграв всего один, по сути, крупный титул – US Open. Думаю, что она назвала бы этот год своего рода небольшим провалом.

Она была так хороша, стабильно была лучшей теннисисткой весь год, регулярно выходила в финалы, что, думаю, она была очень разочарована поражением в финале Australian Open, в полуфинале Уимблдона. Она также проиграла финал «Ролан Гаррос», а затем и Итоговый турнир WTA. Думаю, что, будучи игроком, который так доминирует, она очень разочарована тем, что в этом году не завоевала больше крупных титулов», — приводит слова Стаббс Tennis World USA.