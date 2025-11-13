«Увидим его здесь». Кафельников — о потенциале Фонсеки попасть на Итоговый турнир ATP

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека имеет шансы попасть на Итоговый турнир ATP в следующем году либо через один сезон. Фонсека сейчас 24-я ракетка мира.

«Со всем тем, чего он достиг за этот сезон, думаю, что Жоао Фонсека – этот тот игрок, которого нужно учитывать накануне следующего года. Он выиграл некоторые значимые турниры, как, например, в Базеле несколько недель назад. Если он продолжит на этом же уровне и в этом же темпе роста, то, я уверен, если не в следующем году, так через сезон мы увидим его здесь», – приводит слова Кафельникова Punto de break.