«Самый известный напиток в мире». Джокович — об отказе крупному бренду в сотрудничестве

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что за карьеру многократно отказывал крупным брендам в сотрудничестве.

«За свою карьеру я отказал многим крупным брендам и отказывался от больших гонораров, потому что не могу представлять то, во что не верю, и всегда старался смотреть на всё в долгосрочной перспективе. Не могу называть бренды, извините. Но однажды был, пожалуй, самый известный напиток в мире. Это было давно, но это была довольно неплохая сделка», — сказал Джокович в видео на YouTube-канале журналиста Пирса Моргана.

Новак Джокович раскрыл, что хотел бы видеть на своём надгробии
