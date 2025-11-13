Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович — о деньгах: мы не хотим предоставлять информацию Forbes. Это не их дело

Джокович — о деньгах: мы не хотим предоставлять информацию Forbes. Это не их дело
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что не любит поднимать тему денег на публику.

«Я не люблю об этом говорить. Моё состояние больше миллиона. Моя команда, мой агент, мы не хотим предоставлять всю информацию Forbes, например, о моём финансовом состоянии или инвестициях, потому что зачем мне это? Это не их дело. Какая-то информация есть в доступе, например, призовые или контракты, но что-то другое? Нет», — сказал Джокович в видео на YouTube-канале журналиста Пирса Моргана.

За свою карьеру Новак Джокович заработал $ 191 млн призовых. Это лучший показатель в истории тенниса.

Материалы по теме
«Самый известный напиток в мире». Джокович — об отказе крупному бренду в сотрудничестве
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android