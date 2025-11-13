Джокович — о деньгах: мы не хотим предоставлять информацию Forbes. Это не их дело

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что не любит поднимать тему денег на публику.

«Я не люблю об этом говорить. Моё состояние больше миллиона. Моя команда, мой агент, мы не хотим предоставлять всю информацию Forbes, например, о моём финансовом состоянии или инвестициях, потому что зачем мне это? Это не их дело. Какая-то информация есть в доступе, например, призовые или контракты, но что-то другое? Нет», — сказал Джокович в видео на YouTube-канале журналиста Пирса Моргана.

За свою карьеру Новак Джокович заработал $ 191 млн призовых. Это лучший показатель в истории тенниса.