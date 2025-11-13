Скидки
«Удар по голове». Энен — об игре Зверева с Синнером

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен прокомментировала игру немецкого теннисиста Александра Зверева со второй ракеткой мира Янником Синнером в рамках Итогового турнира ATP, где Зверев уступил итальянцу.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Для Зверева это удар по голове. В Париже это была другая история из-за его физического состояния, которое ему не позволяло быть в борьбе.

Здесь ощущалось, что он способен участвовать в этом сражении. Но с учётом надёжности, влияния и точности его соперника, его способности регулировать ситуацию есть ощущение, что всё это теряется. И это его пугает.

Чувствуется, как Зверев играет хорошо, но, как мне кажется, очень быстро теряет веру. Можно попытаться поставить себя на его место и понять, что он чувствует на корте.

Когда видишь игру Фрица с Алькарасом накануне… Он выходит на корт с уверенностью, что может выиграть. Это другое. Соперник другой.

Алькарас не так сильно навязывается в этих закрытых условиях, но здесь чувствуется более чем значительное психологическое преимущество. Зверев сделал несколько очень хороших моментов, но Синнер слишком хорошо разыгрывает важные моменты», — приводит слова Энен We love tennis.

Новости. Теннис
