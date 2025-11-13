Каролина Возняцки предложила ввести ограничение по децибелам на теннисных кортах

Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки хотела бы, чтобы на теннисных турнирах ввели ограничения на громкость крика, который издают некоторые теннисисты.

«Должно быть ограничение по децибелам, чтобы нельзя было кричать на корте выше определённого уровня. Думаю, это должно быть правилом, как и продолжительность крика. Думаю, это было бы здорово, я никогда сильно не кричала по время матчей.

Когда кто-то очень громко кричит, плохо слышно удар мяча. Мне кажется, это действительно в каком-то смысле мешает сопернику. И я думаю, что болельщикам тоже не хочется это слушать. Я знаю, что иногда это помогает, а иногда нет. Но думаю, что это должно быть правилом и молодое поколение могло бы начать вести себя немного тише», — сказала Возняцки в подкасте Nothing Major.