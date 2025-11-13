Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Возняцки предложила ввести ограничение по децибелам на теннисных кортах

Каролина Возняцки предложила ввести ограничение по децибелам на теннисных кортах
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки хотела бы, чтобы на теннисных турнирах ввели ограничения на громкость крика, который издают некоторые теннисисты.

«Должно быть ограничение по децибелам, чтобы нельзя было кричать на корте выше определённого уровня. Думаю, это должно быть правилом, как и продолжительность крика. Думаю, это было бы здорово, я никогда сильно не кричала по время матчей.

Когда кто-то очень громко кричит, плохо слышно удар мяча. Мне кажется, это действительно в каком-то смысле мешает сопернику. И я думаю, что болельщикам тоже не хочется это слушать. Я знаю, что иногда это помогает, а иногда нет. Но думаю, что это должно быть правилом и молодое поколение могло бы начать вести себя немного тише», — сказала Возняцки в подкасте Nothing Major.

Материалы по теме
«Самый известный напиток в мире». Джокович — об отказе крупному бренду в сотрудничестве
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android