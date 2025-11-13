Немцы Кравиц и Пюц обыграли итальянцев Болелли и Вавассори в группе на Итоговом турнире

Немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц одержали победу в матче группового этапа на Итоговом турнире ATP — 2025, который проходит в Турине (Италия). Они обыграли итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 1:0 [13:11].

Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Кравиц и Пюц выполнили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-пойнта из пяти. На счету Болелли и Вавассори 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Немцы не имели шансов на выход в плей-офф вне зависимости от результата этого матча. Итальянцы вышли в полуфинал с первого места.