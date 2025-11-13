Скидки
Главная Теннис Новости

Кевин Кравиц/Тим Пюц — Симоне Болелли/Андреа Вавассори, результат матча 13 ноября, счёт 2:1, Итоговый чемпионат ATP

Немцы Кравиц и Пюц обыграли итальянцев Болелли и Вавассори в группе на Итоговом турнире
Немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц одержали победу в матче группового этапа на Итоговом турнире ATP — 2025, который проходит в Турине (Италия). Они обыграли итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 1:0 [13:11].

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Питера Флеминга
13 ноября 2025, четверг. 13:40 МСК
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 1 13
6 5 		6 0 11
         
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори

Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Кравиц и Пюц выполнили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-пойнта из пяти. На счету Болелли и Вавассори 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Немцы не имели шансов на выход в плей-офф вне зависимости от результата этого матча. Итальянцы вышли в полуфинал с первого места.

