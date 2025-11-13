Немцы Кравиц и Пюц обыграли итальянцев Болелли и Вавассори в группе на Итоговом турнире
Немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц одержали победу в матче группового этапа на Итоговом турнире ATP — 2025, который проходит в Турине (Италия). Они обыграли итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 1:0 [13:11].
Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Питера Флеминга
13 ноября 2025, четверг. 13:40 МСК
Кевин Кравиц
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|1 13
|
|6
|0 11
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори
Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Кравиц и Пюц выполнили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-пойнта из пяти. На счету Болелли и Вавассори 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Немцы не имели шансов на выход в плей-офф вне зависимости от результата этого матча. Итальянцы вышли в полуфинал с первого места.
