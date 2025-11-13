Тренер Музетти оценил вероятность участия своего подопечного в Кубке Дэвиса

Тренер девятой ракетки мира Лоренцо Музетти, Симоне Тартарини, ответил на вопрос, примет ли участие его подопечный в финале Кубка Дэвиса, который пройдёт в Болонье с 17 по 23 ноября.

«С капитаном [сборной Италии Филиппо Воландри] мы решим это, когда кончится Итоговый турнир. У Лоренцо стоит ещё и вопрос семьи здесь – его ребёнок, Леандро, должен родиться на днях. Лоренцо никогда не пропускал командные турниры, но тут причина располагает к тому, чтобы сесть с капитаном за стол и всё взвесить.

С момента, как начались азиатские турниры, за эти 16 недель, Лоренцо был дома пять дней. Сердце подсказывает, что нужно играть из уважения к сборной; разум говорит, что не стоит принимать поспешных решений. Мы примем с капитаном наилучшее решение», — приводит слова Тартарини La gazzetta dello sport.