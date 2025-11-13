Скидки
Янник Синнер повторил редкое достижение Джоковича, Федерера и Вавринки на Итоговом турнире

Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал всего лишь четвёртым игроком за последние 25 лет, которому удалось выйти в три подряд полуфинала Итогового турнира ATP. Вчера, 12 ноября, он обыграл немца Александра Зверева во втором матче группового этапа и гарантировал себе выход в плей-офф.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

С 2000 года выходить в три или более полуфиналов на Итоговом удавалось только сербу Новаку Джоковичу (2012-2016, 2020-2023), швейцарцу Роджеру Федереру (2002-2007, 2009-2015, 2017-2019) и швейцарцу Стэну Вавринке (2013-2015).

Синнер является действующим чемпионом Итогового турнира. В 2023 году он проиграл Джоковичу в финале.

