«Нас старались прикрыть от посторонних глаз». Киз — о фотосессии теннисисток в Эр-Рияде

Чемпионка Australian Open — 2025, седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала, как осуществлялся выбор места для проведения фотосессии участниц Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я слышала, что они пытались найти закрытую локацию, потому что некоторые платья… ну, например, были открыты плечи или где-то был вырез. И я слышала, что в прошлом году возникала похожая проблема — если плечи были открыты или на платье был вырез, а фото делали в более публичном месте, то нас как бы старались прикрыть от посторонних глаз.

Думаю, они не хотели снова столкнуться с этой проблемой в этом году. Поэтому постарались найти более закрытую локацию, где нас не было бы видно публике. Я видела много комментариев от людей, мол, можно было выбрать столько других мест и так далее, но с точки зрения дресс-кода, думаю, не всем из нас это бы подошло», – приводит слова Киз ProFootball Network.