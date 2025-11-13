Янник Синнер проявил бережливость в матче со Зверевым на Итоговом турнире ATP

Интересный момент произошёл в матче четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянца Янника Синнера с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2025 в Турине (Италия).

Фото: скриншот из трансляции

По ходу матча Синнеру понадобилось ополоснуть руки из маленькой бутылки с водой. После этого болбой предложил Яннику принести новую. На это Синнер ответил: «Нет, я могу допить – чтобы не выбрасывать». Тем самым итальянец проявил сознательность и экономичность в потреблении воды.

Сам матч Синнер выиграл уверенно, со счётом 6:4, 6:3. Янник стал полуфиналистом Итогового.