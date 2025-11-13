Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер проявил бережливость в матче со Зверевым на Итоговом турнире ATP

Янник Синнер проявил бережливость в матче со Зверевым на Итоговом турнире ATP
Комментарии

Интересный момент произошёл в матче четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянца Янника Синнера с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2025 в Турине (Италия).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

По ходу матча Синнеру понадобилось ополоснуть руки из маленькой бутылки с водой. После этого болбой предложил Яннику принести новую. На это Синнер ответил: «Нет, я могу допить – чтобы не выбрасывать». Тем самым итальянец проявил сознательность и экономичность в потреблении воды.

Сам матч Синнер выиграл уверенно, со счётом 6:4, 6:3. Янник стал полуфиналистом Итогового.

Материалы по теме
Синнер — первый полуфиналист Итогового. Янник продолжает гонку за Алькарасом в рейтинге
Синнер — первый полуфиналист Итогового. Янник продолжает гонку за Алькарасом в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android