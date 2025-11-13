Янник Синнер проявил бережливость в матче со Зверевым на Итоговом турнире ATP
Поделиться
Интересный момент произошёл в матче четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянца Янника Синнера с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2025 в Турине (Италия).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
3
Александр Зверев
А. Зверев
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
По ходу матча Синнеру понадобилось ополоснуть руки из маленькой бутылки с водой. После этого болбой предложил Яннику принести новую. На это Синнер ответил: «Нет, я могу допить – чтобы не выбрасывать». Тем самым итальянец проявил сознательность и экономичность в потреблении воды.
Сам матч Синнер выиграл уверенно, со счётом 6:4, 6:3. Янник стал полуфиналистом Итогового.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
18:10
-
18:00
-
17:57
-
17:48
-
17:43
-
17:41
-
17:27
-
17:17
-
16:27
-
15:54
-
15:46
-
15:31
-
15:06
-
15:05
-
14:41
-
14:03
-
13:40
-
13:19
-
12:57
-
12:52
-
12:15
-
12:02
-
11:39
-
11:36
-
11:21
-
11:15
-
11:10
-
10:59
-
10:31
-
10:25
-
09:45
-
09:16
-
08:30
-
02:25
-
00:53