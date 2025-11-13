Зверев: этот год был кошмарным в плане травм, постоянно что-то болело
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, при каком условии он сможет прогрессировать, для того, чтобы соответствовать уровню игры итальянца Янника Синнера. Зверев проиграл Синнеру в матче группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине (Италия) со счётом 4:6, 3:6.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
3
Александр Зверев
А. Зверев
– Иван Любичич сказал, что другим игрокам стоит задуматься, где они могут прибавить, если Янник так сильно прогрессирует. Что ты думаешь, что тебе нужно улучшить?
– Первое — оставаться здоровым и без травм. Этот год был кошмарным в плане травм. Постоянно что-то болело. Было тяжело прогрессировать, когда всё время нужно восстанавливаться. Это приоритет номер один, – сказал Зверев на пресс-конференции в Турине.
