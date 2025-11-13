Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев: этот год был кошмарным в плане травм, постоянно что-то болело

Зверев: этот год был кошмарным в плане травм, постоянно что-то болело
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, при каком условии он сможет прогрессировать, для того, чтобы соответствовать уровню игры итальянца Янника Синнера. Зверев проиграл Синнеру в матче группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине (Италия) со счётом 4:6, 3:6.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

– Иван Любичич сказал, что другим игрокам стоит задуматься, где они могут прибавить, если Янник так сильно прогрессирует. Что ты думаешь, что тебе нужно улучшить?
– Первое — оставаться здоровым и без травм. Этот год был кошмарным в плане травм. Постоянно что-то болело. Было тяжело прогрессировать, когда всё время нужно восстанавливаться. Это приоритет номер один, – сказал Зверев на пресс-конференции в Турине.

Материалы по теме
Синнер — первый полуфиналист Итогового. Янник продолжает гонку за Алькарасом в рейтинге
Синнер — первый полуфиналист Итогового. Янник продолжает гонку за Алькарасом в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android