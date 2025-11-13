Зверев на эмоциях засунул себе в рот ракетку в матче с Синнером на Итоговом турнире

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев был весьма эмоционален в матче с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2025 в Турине (Италия).

Зверев проиграл матч со счётом 4:6, 3:6. По ходу поединка Александр, в частности, от негодования засунул ракетку в рот и несколько мгновений простоял с ней, смотря на свой бокс. Фото поступка немца стало вирусным.

Зверев и Синнер на Итоговом представляют группу Бьорна Борга. Янник уже квалифицировался в полуфинал соревнований с первого места в группе.