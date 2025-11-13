Зверев на эмоциях засунул себе в рот ракетку в матче с Синнером на Итоговом турнире
Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев был весьма эмоционален в матче с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2025 в Турине (Италия).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
3
Александр Зверев
А. Зверев
Зверев проиграл матч со счётом 4:6, 3:6. По ходу поединка Александр, в частности, от негодования засунул ракетку в рот и несколько мгновений простоял с ней, смотря на свой бокс. Фото поступка немца стало вирусным.
Зверев и Синнер на Итоговом представляют группу Бьорна Борга. Янник уже квалифицировался в полуфинал соревнований с первого места в группе.
