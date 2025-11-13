Скидки
Теннис

Алекс де Минор — Тейлор Фриц, результат матча 13 ноября 2025, счет 2:0, Итоговый чемпионат ATP

Алекс де Минор в двух сетах обыграл Фрица на Итоговом чемпионате ATP — 2025
Комментарии

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 16:10 МСК
Тейлор Фриц
6
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

В заключительном матче группового этапа де Минор со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл шестую ракетку мира из США Тейлора Фрица.

Встреча де Минора с Фрицем продлилась 1 час и 35 минут. В её рамках Алекс пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Тейлора восемь эйсов, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.

Де Минор и Фриц представляют группу Джимми Коннорса. Алекс благодаря этой победе сохраняет шансы на выход в полуфинал Итогового, Тейлор эти шансы потерял.

Турнирная таблица Итогового чемпионата ATP – 2025,
Календарь Итогового чемпионата ATP - 2025
