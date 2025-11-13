Алекс де Минор в двух сетах обыграл Фрица на Итоговом чемпионате ATP — 2025
Поделиться
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 16:10 МСК
6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
7
Алекс де Минор
А. де Минор
В заключительном матче группового этапа де Минор со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл шестую ракетку мира из США Тейлора Фрица.
Встреча де Минора с Фрицем продлилась 1 час и 35 минут. В её рамках Алекс пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Тейлора восемь эйсов, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.
Де Минор и Фриц представляют группу Джимми Коннорса. Алекс благодаря этой победе сохраняет шансы на выход в полуфинал Итогового, Тейлор эти шансы потерял.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
18:00
-
17:57
-
17:48
-
17:43
-
17:41
-
17:27
-
17:17
-
16:27
-
15:54
-
15:46
-
15:31
-
15:06
-
15:05
-
14:41
-
14:03
-
13:40
-
13:19
-
12:57
-
12:52
-
12:15
-
12:02
-
11:39
-
11:36
-
11:21
-
11:15
-
11:10
-
10:59
-
10:31
-
10:25
-
09:45
-
09:16
-
08:30
-
02:25
-
00:53
-
00:45