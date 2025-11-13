«Выступление, которое мы привыкли видеть». Хенмэн — об игре Зверева в матче с Синнером

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался об игре немецкого теннисиста Александра Зверева в матче с итальянцем Янником Синнером на групповом раунде Итогового турнира АТР – 2025 в Турине. Зверев потерпел поражение по счётом 4:6, 3:6.

«Матч не был равным. Счёт 6:4, 6:3 — всё было предсказуемо. Да, у Зверева было семь брейк-пойнтов; если бы он реализовал хотя бы один, могло ли всё сложиться иначе? Возможно, немного. Он, может быть, довёл бы сет до тай-брейка. Но в целом матч не был близким — всё шло по ожидаемому сценарию.

Со всем уважением, это уже стало тем выступлением, которое мы привыкли видеть от Зверева. Он очень, очень хороший игрок, не поймите меня неправильно. Но он просто не использует свои сильные стороны по максимуму.

Во втором сете, когда он уже уступает по сету и с брейком, он оказывается в положении, когда спина прижата к стене, других вариантов нет, и он решает: «Ладно, пойду ва-банк». Тогда он начинает играть агрессивнее, выпрямляет форхэнд, начинает немного больше давить на Синнера — но это уже слишком поздно.

Почему бы не начать так сразу? Если ты рискуешь, допускаешь ошибки и проигрываешь — вероятно, ты всё равно бы проиграл. Зато хотя бы оказываешь гораздо большее влияние на матч», – приводит слова Хенмэна The Tennis Gazette.