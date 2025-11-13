Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас досрочно квалифицировался в полуфинал Итогового чемпионата ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия).
Алькарас на Итоговом попал в группу Джимми Коннорса. В её рамках он одержал две победы. Сегодня, 13 ноября, Карлос проведёт заключительный матч на групповом этапе турнира с итальянцем Лоренцо Музетти. Любой результат этого поединка не помешает испанцу выйти в полуфинал.
|1
|2
|3
|
|
Однако от исхода встречи Алькарас — Музетти будет зависеть, с какого места Карлос выйдет из группы — с первого или второго.
Если в вечернем матче Алькарас обыграет Музетти с любым счётом, то в плей-офф он выйдет как лидер группы Коннорса. Если же Музетти с любым счётом одолеет Алькараса, то в полуфинале от этой группы окажутся Лоренцо (с первого места) и Карлос (со второго места).
- 13 ноября 2025
-
18:00
-
17:57
-
17:48
-
17:43
-
17:41
-
17:27
-
17:17
-
16:27
-
15:54
-
15:46
-
15:31
-
15:06
-
15:05
-
14:41
-
14:03
-
13:40
-
13:19
-
12:57
-
12:52
-
12:15
-
12:02
-
11:39
-
11:36
-
11:21
-
11:15
-
11:10
-
10:59
-
10:31
-
10:25
-
09:45
-
09:16
-
08:30
-
02:25
-
00:53
-
00:45