Расклады, при которых потерпевший два поражения Алекс де Минор выйдет в плей-офф Итогового

У седьмой ракетки мира австралийского теннисиста Алекса де Минора, несмотря на два поражения на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2025 в Турине (Италия), есть шансы попасть в полуфинал соревнований.

Де Минор сохранил их благодаря победе над шестой ракеткой мира из США Тейлором Фрицем в заключительном для себя матче в группе Джимми Коннорса.

Де Минор пробьётся в полуфинал Итогового чемпионата ATP – 2025, если в грядущем поединке шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас с любым счётом обыграет итальянца Лоренцо Музетти.

Отметим, что Фриц после поражения от де Минора шансы на выход в плей-офф потерял.