Расклады, при которых потерпевший два поражения Алекс де Минор выйдет в плей-офф Итогового
У седьмой ракетки мира австралийского теннисиста Алекса де Минора, несмотря на два поражения на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2025 в Турине (Италия), есть шансы попасть в полуфинал соревнований.
Де Минор сохранил их благодаря победе над шестой ракеткой мира из США Тейлором Фрицем в заключительном для себя матче в группе Джимми Коннорса.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 16:10 МСК
6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
7
Алекс де Минор
А. де Минор
Де Минор пробьётся в полуфинал Итогового чемпионата ATP – 2025, если в грядущем поединке шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас с любым счётом обыграет итальянца Лоренцо Музетти.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 22:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|
|
9
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Отметим, что Фриц после поражения от де Минора шансы на выход в плей-офф потерял.
