Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Расклады, при которых потерпевший два поражения Алекс де Минор выйдет в плей-офф Итогового

Расклады, при которых потерпевший два поражения Алекс де Минор выйдет в плей-офф Итогового
Комментарии

У седьмой ракетки мира австралийского теннисиста Алекса де Минора, несмотря на два поражения на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2025 в Турине (Италия), есть шансы попасть в полуфинал соревнований.

Де Минор сохранил их благодаря победе над шестой ракеткой мира из США Тейлором Фрицем в заключительном для себя матче в группе Джимми Коннорса.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 16:10 МСК
Тейлор Фриц
6
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Де Минор пробьётся в полуфинал Итогового чемпионата ATP – 2025, если в грядущем поединке шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас с любым счётом обыграет итальянца Лоренцо Музетти.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 22:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Отметим, что Фриц после поражения от де Минора шансы на выход в плей-офф потерял.

Материалы по теме
Синнер — первый полуфиналист Итогового. Янник продолжает гонку за Алькарасом в рейтинге
Синнер — первый полуфиналист Итогового. Янник продолжает гонку за Алькарасом в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android