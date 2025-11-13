Де Минор — о матче с Фрицем в Турине: вышел на корт с чётким тактическим планом и настроем

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился эмоциями после победы в матче группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине (Италия) над американцем Тейлором Фрицем. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

«Это был действительно хороший матч. Очевидно, после разочарования, которое произошло всего пару дней назад, я вышел сегодня на корт с очень чётким тактическим планом и настроем. Я собирался «жить и умирать с мечом в руке» — играть в свой теннис, в своём стиле. Я знал, что это единственный способ. Так что я рад, что смог получить позитивное подкрепление после долгого сезона и больших усилий, особенно на этом турнире», – сказал де Минор в интервью Tennis Channel.

Победа над Тейлором Фрицем стала первой для де Минора в группе Джимми Коннорса на Итоговом турнире АТР – 2025. Ранее австралиец проиграл испанцу Карлосу Алькарасу (6:7 (5:7), 2:6) и итальянцу Лоренцо Музетти (5:7, 6:3, 5:7).