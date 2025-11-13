Скидки
Де Минор — о матче с Фрицем в Турине: вышел на корт с чётким тактическим планом и настроем

Аудио-версия:
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился эмоциями после победы в матче группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине (Италия) над американцем Тейлором Фрицем. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 16:10 МСК
Тейлор Фриц
6
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Это был действительно хороший матч. Очевидно, после разочарования, которое произошло всего пару дней назад, я вышел сегодня на корт с очень чётким тактическим планом и настроем. Я собирался «жить и умирать с мечом в руке» — играть в свой теннис, в своём стиле. Я знал, что это единственный способ. Так что я рад, что смог получить позитивное подкрепление после долгого сезона и больших усилий, особенно на этом турнире», – сказал де Минор в интервью Tennis Channel.

Победа над Тейлором Фрицем стала первой для де Минора в группе Джимми Коннорса на Итоговом турнире АТР – 2025. Ранее австралиец проиграл испанцу Карлосу Алькарасу (6:7 (5:7), 2:6) и итальянцу Лоренцо Музетти (5:7, 6:3, 5:7).

