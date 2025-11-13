Скидки
Теннис

Алекс де Минор после победы над Фрицем на Итоговом написал на камере «Наконец-то»

Алекс де Минор после победы над Фрицем на Итоговом написал на камере «Наконец-то»
Комментарии

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор оставил надпись на камере после первой победы на Итоговом чемпионате ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия).

В заключительном матче группового этапа де Минор со счётом 7:6 (7:3), 6:3 одолел шестую ракетку мира из США Тейлора Фрица. Первые два поединка Алекс проиграл, однако всё равно сохраняет шансы на попадание в плей-офф.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 16:10 МСК
Тейлор Фриц
6
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Наконец-то», — написал на камере де Минор.

Фото: скриншот из трансляции

Отметим, что, победив Фрица на Итоговом, де Минор прервал серию из 16 поражений от игроков из топ-10. Это его первая победа над игроком первой десятки с июня 2024 года.

