Алекс де Минор после победы над Фрицем на Итоговом написал на камере «Наконец-то»

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор оставил надпись на камере после первой победы на Итоговом чемпионате ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия).

В заключительном матче группового этапа де Минор со счётом 7:6 (7:3), 6:3 одолел шестую ракетку мира из США Тейлора Фрица. Первые два поединка Алекс проиграл, однако всё равно сохраняет шансы на попадание в плей-офф.

«Наконец-то», — написал на камере де Минор.

Фото: скриншот из трансляции

Отметим, что, победив Фрица на Итоговом, де Минор прервал серию из 16 поражений от игроков из топ-10. Это его первая победа над игроком первой десятки с июня 2024 года.