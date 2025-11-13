Алекс де Минор после победы над Фрицем на Итоговом написал на камере «Наконец-то»
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор оставил надпись на камере после первой победы на Итоговом чемпионате ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия).
В заключительном матче группового этапа де Минор со счётом 7:6 (7:3), 6:3 одолел шестую ракетку мира из США Тейлора Фрица. Первые два поединка Алекс проиграл, однако всё равно сохраняет шансы на попадание в плей-офф.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 16:10 МСК
6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
7
Алекс де Минор
А. де Минор
«Наконец-то», — написал на камере де Минор.
Фото: скриншот из трансляции
Отметим, что, победив Фрица на Итоговом, де Минор прервал серию из 16 поражений от игроков из топ-10. Это его первая победа над игроком первой десятки с июня 2024 года.
