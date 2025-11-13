«Один из самых тяжёлых моментов в карьере». Де Минор — о поражении от Музетти в Турине

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, как он перенёс поражение в матче с итальянцем Лоренцо Музетти на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине. Австралиец уступил со счётом 5:7, 6:3, 5:7/

«Это, наверное, был один из самых тяжёлых моментов в моей карьере. Кто-то может подумать, что я преувеличиваю, но в моей голове происходит многое. Я перфекционист, многого требую от себя — и порой именно это становится моей слабостью.

После победы над Фрицем наступил тот момент, когда хорошо на душе. Думаю, что бы ни случилось дальше, я вышел на матч на корт с ясным сознанием, примирился с собой. Просто хотел сыграть на своих условиях и хоть ненадолго забыть о результате. И я показал действительно хороший теннис», – сказал де Минор в интервью Tennis Channel.