«Это правда или нет? Я не верю». Алекс де Минор — о шансах на выход в плей-офф Итогового

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу над американцем Тейлором Фрицем на групповом этапе Итогового чемпионата ATP. Два предыдущих матча в группе де Минор проиграл.

– В последнее время пришлось пережить немало разочарований, поэтому здорово наконец одержать победу здесь [в Турине]. Я много работал, приятно получить положительный результат, своего рода награду за проделанную работу. Я очень доволен своей игрой.

– Теперь нужно, чтобы Алькарас победил сегодня, и вы пройдёте в полуфинал.

– Это правда или нет? Не знаю. Я вам не верю (смеётся). Придётся просто ждать и смотреть, что произойдёт. Но в конечном счёте я как-то смирился с ситуацией и смог выйти на корт с правильным настроем – перестал переживать об обстоятельствах и сосредоточился на том, что нужно сделать. Что бы ни случилось дальше, я сделал всё возможное, — сказал де Минор в интервью на корте.

Де Минор пробьётся в полуфинал Итогового чемпионата ATP – 2025, если в грядущем поединке шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас с любым счётом одолеет итальянца Лоренцо Музетти.