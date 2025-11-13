Скидки
Главная Теннис Новости

Тарпищев: у Алькараса подвижная нервная система. Боюсь, он будет недолговечным игроком

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о минусах нынешних лидеров мужского тенниса – испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Игра Синнера с точки зрения тенниса и тактики не прельщает. У него сумасшедшая концентрация внимания. Но если спросить у Янника, как сыграл такой-то мяч в последнем гейме – он не скажет. Не вспомнит. Синнер работает с психологом из Формулы-1. Именно концентрация – мощнейшая. Плюс скорость, это ещё от горных лыж. Однако он не идеален. У Алькараса подвижная нервная система холерического плана – полухолерик, полусангвиник. Но, боюсь, испанец будет недолговечным игроком. Физическое состояние – его сильная сторона, а с возрастом оно будет подвержено изменениям», — приводит слова Тарпищева Sports.ru.

