Фриц — о матчах с де Минором: просто быть стабильным против него недостаточно

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, как он относится к матчам с австралийцем Алексом де Минором. Ранее Фриц потерпел поражение от австралийского теннисиста на групповом раунде Итогового турнира АТР – 2025 в Турине (6:7 (3:7), 3:6).
«Честно, он никогда не был моим любимым соперником. Во-первых, он очень хорошо двигается, но при этом против меня не играет слишком оборонительно. Когда я смотрю его другие матчи, мне кажется, что он там действует осторожнее, готов больше разыгрывать мячи. Против меня же он играет очень агрессивно — мяч идёт плоско и низко, и иногда сложно атаковать, если я не чувствую себя уверенно на форхенде.
Во многих матчах, где я его обыгрывал, я чувствовал себя комфортно, активно атаковал. А когда проигрывал — просто не мог нормально пробивать эти низкие, плоские удары. Это часть проблемы.
Он очень подвижен, но при этом может быть и агрессивным, бить по мячу рано. Поэтому просто быть стабильным против него недостаточно», – сказал Фриц на пресс-конференции в Турине.
