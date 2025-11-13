«Шарапова медленная». Шамиль Тарпищев составил топ-3 лучших теннисисток в истории

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев на свой вкус составил топ-3 лучших теннисисток в истории.

– Опять же, когда играли деревянными ракетками, Крис Эверт выиграла 157 турниров, некоторые её рекорды до сих пор не побиты. Но по манере игры номер один для меня – Мартина Хингис. Потом, думаю, Штеффи Граф. Навратилову и Кинг отметаем. Кто ещё? Играть-то теперь стали куда мощнее. Вот Соболенко сейчас громит, но там в основе – атлетизм. А я люблю эстетически-тактический теннис. Как у Джоковича. Из нынешних в этом направлении можно отметить Игу Швёнтек, в какой-то степени Дарью Касаткину.

– Шарапова?

– Медленная. И когда Серена предлагала ей другой уровень скорости, Мария не могла справиться. Но это всё из серии бум-бум. А по голове номер один – Хингис. На третье место кого бы поставить? Габриэла Сабатини неплохо играла, но недолго.

– Может, кого-то из наших?

– Хм, наверное, Мыскина. Да, хороший вариант. Ей и отдадим бронзу. Но, как по мне, у женщин лучше смотрелся теннис деревянными ракетками. Комбинаторики было больше. А сейчас решает мощь, — приводит слова Тарпищева Sports.ru.