Тейлор Фриц оценил своё выступление на Итоговом турнире АТР — 2025

Комментарии

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц оценил своё выступление на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине (Италия). Фриц лишился возможности выйти в полуфинал соревнований, уступив австралийцу Алексу де Минору (6:7 (3:7), 3:6).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 16:10 МСК
Тейлор Фриц
6
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Думаю, первые два матча я сыграл очень хорошо. Сегодня — не лучший день. Опять же, многие сложности связаны с тем, как Алекс играет. Он часто угадывал направление моей подачи, заранее двигался в ту сторону.

Иногда я подавал так, что обычно мяч не возвращается, а он уже сделал три шага и отбивает мощно. Он отлично действовал.

Сегодняшним матчем я не особо доволен, но первыми двумя — да. Особенно рад, что хорошо принимал подачу — в этом году у меня с этим были проблемы. Так что есть и позитив», – сказал Фриц на пресс-конференции в Турине.

В групповом раунде Итогового турнира АТР – 2025 Тейлор Фриц одержал лишь одну победу в матче с итальянцем Лоренцо Музетти (6:3, 6:4). Помимо проигрыша Алексу де Минору, ранее американец уступил испанцу Карлосу Алькарасу (7:6 (7:2), 5:7, 3:6).

