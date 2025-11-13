Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц оценил своё выступление на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине (Италия). Фриц лишился возможности выйти в полуфинал соревнований, уступив австралийцу Алексу де Минору (6:7 (3:7), 3:6).
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
«Думаю, первые два матча я сыграл очень хорошо. Сегодня — не лучший день. Опять же, многие сложности связаны с тем, как Алекс играет. Он часто угадывал направление моей подачи, заранее двигался в ту сторону.
Иногда я подавал так, что обычно мяч не возвращается, а он уже сделал три шага и отбивает мощно. Он отлично действовал.
Сегодняшним матчем я не особо доволен, но первыми двумя — да. Особенно рад, что хорошо принимал подачу — в этом году у меня с этим были проблемы. Так что есть и позитив», – сказал Фриц на пресс-конференции в Турине.
В групповом раунде Итогового турнира АТР – 2025 Тейлор Фриц одержал лишь одну победу в матче с итальянцем Лоренцо Музетти (6:3, 6:4). Помимо проигрыша Алексу де Минору, ранее американец уступил испанцу Карлосу Алькарасу (7:6 (7:2), 5:7, 3:6).
- 13 ноября 2025
-
20:45
-
20:35
-
20:30
-
20:19
-
20:13
-
20:06
-
19:45
-
19:33
-
19:10
-
18:30
-
18:10
-
18:00
-
17:57
-
17:48
-
17:43
-
17:41
-
17:27
-
17:17
-
16:27
-
15:54
-
15:46
-
15:31
-
15:06
-
15:05
-
14:41
-
14:03
-
13:40
-
13:19
-
12:57
-
12:52
-
12:15
-
12:02
-
11:39
-
11:36
-
11:21