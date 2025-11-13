Скидки
Американский теннисист 26-й год подряд не завоюет титул на Итоговом чемпионате ATP

Комментарии

26-й год подряд победителем Итогового чемпионата ATP не будет теннисист, представляющий США.

Сегодня, 13 ноября, на Итоговом турнире – 2025 шестая ракетка мира Тейлор Фриц потерял шансы на выход в плей-офф соревнований, тем самым и на титул. Ранее шансы на выход полуфинал потерял другой американец Бен Шелтон.

В последний раз Итоговый чемпионат выигрывал американец в 1999 году. Это был легендарный Пит Сампрас, который в финале со счётом 6:1, 7:5, 6:4 обыграл соотечественника Андре Агасси.

Отметим, что в прошлом году у Фрица был шанс завершить неприятную серию для США. Однако в финале Тейлор уступил Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6.

