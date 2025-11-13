Скидки
«Режим отпуска включён». Вероника Кудерметова опубликовала фото в купальнике

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях фото с отдыха в купальнике. Спортсменка проводит отпуск вместе со своим супругом и тренером Сергеем Демёхиным.

«Режим отпуска включён», — подписала фотографии Кудерметова.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Кудерметова завершила сезон-2025 победой в парном разряде на Итоговом чемпионате WTA – 2025, который прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), с бельгийкой Элисе Мертенс. В финале они одержали победу над дуэтом Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Также в 2025 году Кудерметова и Мертенс выиграли парный Уимблдон.

Видео: главные трофеи российского тенниса:

