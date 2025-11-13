Скидки
Теннис

Касаткина: почти три недели ушло на то, чтобы наконец отключить мозг от стресса и тревоги

Комментарии

37-я ракетка мира Дарья Касаткина, представляющая Австралию, сообщила, что вернулась к тренировкам после отпуска. Касаткина завершила сезон-2025 досрочно, в октябре из-за эмоционального выгорания.

«Это время, которое действительно было мне нужно. Почти три недели ушло, чтобы наконец отключить мозг от стресса и тревоги, которые я чувствовала уже давно, и осознать, насколько я на самом деле счастливый человек.

Я встретилась с теми, кто долго оставался на расстоянии, побывала на свадьбе своей лучшей подруги детства, просто наслаждалась тем, что рядом люди, которых я люблю и по которым скучала.

Спасибо каждому, кто прошёл через это со мной. А теперь – возвращаюсь к делу», – написала Касаткина на своей странице в соцсетях.

Новости. Теннис
