«Эти двое всё ещё впереди всех». Фриц — об уровне игры Алькараса и Синнера

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился мнением о том, насколько испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер превосходят остальных теннисистов по уровню игры.

– Полтора года назад ты говорил, что эпоха «Большой тройки» закончилась, тур стал более открытым. Как ты это видишь сейчас?
– Когда я это говорил? Три или четыре года назад? (улыбается)
– Полтора года назад. Ты тогда говорил, что стало более открыто, не так, как во времена Федерера, Джоковича и Надаля.
– Ну, теперь у нас просто «Большая двойка» (смеётся). Разница в том, что тогда я был не таким сильным игроком. Сейчас, если я показываю свой максимум, могу сыграть на равных с Карлосом, как уже было. Но нужно продолжать прогрессировать. Эти двое всё ещё впереди всех. Турнир становится «открытым», только если один из них не участвует или вылетает рано.

Нет, тур не стал по-настоящему открытым. Чтобы выиграть большой титул, почти наверняка придётся обыграть одного из них — а может, и обоих. Мой фокус сейчас — восстановиться, тренироваться, улучшаться и сокращать разрыв, – сказал Фриц на пресс-конференции в Турине.

