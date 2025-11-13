Скидки
Алькарас — о жизни с родителями: когда возвращаюсь домой, хочу быть с семьёй

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, задумывался ли он о начале самостоятельной жизни отдельно от родителей.

— Вы думали о самостоятельной жизни?
— Пока нет. Мне комфортно дома с родителями и братьями. Мой старший брат уже живёт отдельно, а я, когда возвращаюсь домой, хочу быть с семьёй. Мама по-прежнему любит готовить для меня — я не умею готовить, а у неё потрясающая кухня.

— Статус в семье изменился с ростом вашей карьеры?
— Когда я дома, я тот же Карлос, а не теннисист или номер один. Правила есть, родители заботятся о лучшем для меня. Даже если не ставят точное время, всё равно напоминают, что нужно делать, – приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

