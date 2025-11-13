Кэш/Гласспул обыграли пару Гранольерс/Себальос на групповом этапе Итогового чемпионата ATP

Британские теннисисты Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул обыграли дуэт Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) на групповом этапе парного разряда Итогового чемпионата ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия). Поединок завершился со счётом 6:3, 7:5 в пользу Кэша и Гласспула.

Матч дуэтов Кэш/Гласспул и Гранольерс/Себальос продлился 1 час и 17 минут. В его рамках британцы восемь раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету дуэта Гранольерс/Себальос ни одного эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Кэш/Гласспул и Гранольерс/Себальос представляют группу Питера Флеминга.