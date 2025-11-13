Кэш/Гласспул обыграли пару Гранольерс/Себальос на групповом этапе Итогового чемпионата ATP
Британские теннисисты Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул обыграли дуэт Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) на групповом этапе парного разряда Итогового чемпионата ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия). Поединок завершился со счётом 6:3, 7:5 в пользу Кэша и Гласспула.
Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Питера Флеминга
13 ноября 2025, четверг. 20:10 МСК
Джулиан Кэш
Ллойд Гласспул
Д. Кэш Л. Гласспул
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Матч дуэтов Кэш/Гласспул и Гранольерс/Себальос продлился 1 час и 17 минут. В его рамках британцы восемь раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету дуэта Гранольерс/Себальос ни одного эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Кэш/Гласспул и Гранольерс/Себальос представляют группу Питера Флеминга.
