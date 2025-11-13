Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос, результат матча 13 ноября 2025, счет 2:0, Итоговый чемпионат ATP

Кэш/Гласспул обыграли пару Гранольерс/Себальос на групповом этапе Итогового чемпионата ATP
Комментарии

Британские теннисисты Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул обыграли дуэт Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) на групповом этапе парного разряда Итогового чемпионата ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия). Поединок завершился со счётом 6:3, 7:5 в пользу Кэша и Гласспула.

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Питера Флеминга
13 ноября 2025, четверг. 20:10 МСК
Джулиан Кэш
Великобритания
Джулиан Кэш
Ллойд Гласспул
Великобритания
Ллойд Гласспул
Д. Кэш Л. Гласспул
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос

Матч дуэтов Кэш/Гласспул и Гранольерс/Себальос продлился 1 час и 17 минут. В его рамках британцы восемь раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету дуэта Гранольерс/Себальос ни одного эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Кэш/Гласспул и Гранольерс/Себальос представляют группу Питера Флеминга.

Сетка Итогового чемпионата ATP - 2025 (парный разряд)
Материалы по теме
Синнер — первый полуфиналист Итогового. Янник продолжает гонку за Алькарасом в рейтинге
Синнер — первый полуфиналист Итогового. Янник продолжает гонку за Алькарасом в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android