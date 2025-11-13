Скидки
Тренер Синнера выложил цитату о сопереживании. В Сети считают, что это ответ Джоковичу

Известный тренер Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси и Энди Марреем, а ныне работающий со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, сделал на своей странице в соцсетях репост философской цитаты.

«Мнение на самом деле является низшей формой человеческого знания. Оно не требует ни ответственности, ни понимания. Высшая форма знания — это сопереживание, поскольку оно требует от нас отстранения от своего эго и жизни в мире других», — эту цитату опубликовал Кэхилл, она принадлежит политику Биллу Булларду.

Фанаты и ряд СМИ считают, что таким образом Кэхилл отреагировал на слова серба Новака Джоковича о допинг-деле Синнера.

Вот что, в частности, написал об этом итальянский Eurosport.

«Кэхилл так отвечает Джоковичу? Тренер Синнера опубликовал эту фразу всего через несколько часов после интервью, в котором Джокович поговорил о деле Синнера».

