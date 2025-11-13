Скидки
Алькарас рассказал, задумывается ли о том, чтобы побить рекорд Джоковича по титулам на ТБШ

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, задумывается ли он о том, чтобы побить рекорд 24-кратного победителя турниров серии «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

— Вы уже думаете о том, чтобы побить рекорд Джоковича по числу титулов на турнирах «Большого шлема»?
— Путь правильный. Шесть титулов чемпиона «Большого шлема» — это уже огромное достижение. Нужно продолжать работать, тренироваться и стремиться к лучшему. Будущее неизвестно, посмотрим через несколько лет.

— Вы уже «за столом» лучших теннисистов?
— Нет, ещё далеко. Самые выдающиеся — Федерер, Надаль, Джокович. Я хочу попасть туда, это мотивация для меня, – приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

