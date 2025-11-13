Скидки
Главная Теннис Новости

«Он нужен мне». Алькарас рассказал, насколько для него важно присутствие Синнера в туре

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, насколько важным является для него наличие в туре итальянца Янника Синнера.

– Является ли Янник Синнер для тебя «необходимым злом»?
– Да, является. Я считаю, что он нужен мне, нужен теннису и нужен спорту. Всё, что он делает, всё, что он создаёт… Я думаю, что для меня это важно ещё и потому, что мы соревнуемся лицом к лицу весь год, это заставляет меня выкладываться на максимум. И заставляет мою команду отдаваться на 100%. Я благодарен, что Синнер есть, что он делает меня лучше как игрока.

– Во время отдыха тоже поддерживаешь контакт с итальянцем?
– Во время отдыха каждый идёт своей дорогой, у нас и так много общения в течение остального года, – приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

