Алькарас — об Australian Open: турнир, который мне хотелось бы выиграть

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, насколько значимой для него является победа на Australian Open. Алькарас побеждал на всех турнирах «Большого шлема», кроме Открытого чемпионата Австралии.

– Ты победил на всех турнирах «Большого шлема», кроме Australian Open. Что бы ты отдал за победу на этом турнире?
– Без сомнения, многое. Это цель стоит в начале каждого года, очень четкая для нас, когда мы работаем в предсезонной подготовке. Год очень длинный, есть огромное количество крупных турниров, но Австралия — это красивый турнир, который мне хотелось бы выиграть. И да, какая-нибудь татуировка тоже бы появилась, если бы я его выиграл. Кое-что уже даже придумано, – приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

