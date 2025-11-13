«Было несколько разочарований». Кори Гауфф подвела итоги выступления в сезоне-2025

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф подвела итоги выступления в теннисном сезоне-2025.

«Мой сезон-2025 официально завершён, он был очень длинным. Свой первый матч я сыграла 29 декабря 2024 года, а последний — 6 ноября 2025-го.

В нём было несколько разочарований, но в основном — позитив. Когда я оглядываюсь назад, я чувствую гордость за всё, чего удалось достичь. Я обожаю этот спорт и благодарна за все его взлёты и падения. Очень мало чувств могут сравниться с эйфорией, которую испытываешь, когда живёшь своей мечтой или видишь, как молитва становится реальностью. Я безмерно благодарна богу за эти моменты и за возможность испытывать это чувство снова и снова.

Спасибо вам за вашу любовь и поддержку, спасибо моей семье, друзьям, команде и, конечно, богу. Время немного отдохнуть — и снова за работу.

Увидимся на корте в следующем году, мы только начинаем!» – написала Гауфф в своём аккаунте в одной из социальных сетей.