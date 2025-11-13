Энди Роддик считает, что заявление Джоковича об Олимпиаде-2028 связано с политикой

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик со скепсисом отреагировал на желание серба Новака Джоковича завершить карьеру на Олимпиаде-2028.

Ранее Джокович действительно не стал отрицать, что у него есть желание выступить на ОИ-2028. «Достигнув абсолютно всех возможных целей, я сказал об Олимпийских играх 2028 года, так как хотел играть ещё много лет. Было бы здорово, если бы я мог закончить под сербским флагом», — заявил Новак.

«Я так не думаю. Надеюсь, я ошибаюсь. Его слова о завершении карьеры на Олимпийских играх 2028 года с сербским флагом в руках были идеальным способом решить многие, многие проблемы, которые у него возникают прямо сейчас.

Как мыслит Джокович? Над ним вечный вопрос о том, когда ты собираешься уйти на пенсию? И его ответ: когда захочу! Мне это нравится, я получаю от этого удовольствие и зарабатываю $ 100 млн в год. Да и, кстати, в этом году я выходил в полуфиналы четырёх турниров «Большого шлема».

Во-вторых, я знаю, что он живёт в Греции, и ходит много разговоров о том, что он переехал туда в основном по политическим причинам в Сербии. Это был действительно умный способ сказать: моё сердце с Сербией, и я хочу завершить карьеру с сербским флагом в руках», — приводит слова Роддика Sportskeeda со ссылкой на подкаст Энди.