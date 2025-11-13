Тарпищев: Джокович — король. Он мне нравится даже больше Федерера

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев на свой вкус составил топ-3 лучших теннисистов в истории.

– Есть мнение, что первостепенный лакмус – «Шлемы». Джокович побеждал больше всех – значит, он лучший в истории.

– Это вопрос здоровья. Борг закончил в 25 лет. Быстрота передвижений упала, уже не доставал. Но мы же говорим не о долголетии, а о лучших в моменте.

– Тогда ещё одно мнение: Роджер [Федерер] – это и есть теннис. Такой эстетики больше не было ни у кого.

– Растяжки – это красиво. Но если ты удобно подходишь к мячу, этого и делать не надо. Больше вариантов. Как выбор позиции у вратаря. Не всегда же нужно красиво прыгать. И с этой точки Джокович – король. Он мне нравится даже больше Федерера.

– То есть ваш рейтинг…

– Джокович, Федерер, Надаль, — приводит слова Тарпищева Sports.ru.