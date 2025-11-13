Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев: Джокович — король. Он мне нравится даже больше Федерера

Тарпищев: Джокович — король. Он мне нравится даже больше Федерера
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев на свой вкус составил топ-3 лучших теннисистов в истории.

– Есть мнение, что первостепенный лакмус – «Шлемы». Джокович побеждал больше всех – значит, он лучший в истории.
– Это вопрос здоровья. Борг закончил в 25 лет. Быстрота передвижений упала, уже не доставал. Но мы же говорим не о долголетии, а о лучших в моменте.

– Тогда ещё одно мнение: Роджер [Федерер] – это и есть теннис. Такой эстетики больше не было ни у кого.
– Растяжки – это красиво. Но если ты удобно подходишь к мячу, этого и делать не надо. Больше вариантов. Как выбор позиции у вратаря. Не всегда же нужно красиво прыгать. И с этой точки Джокович – король. Он мне нравится даже больше Федерера.

– То есть ваш рейтинг…
– Джокович, Федерер, Надаль, — приводит слова Тарпищева Sports.ru.

Материалы по теме
«Шарапова медленная». Шамиль Тарпищев составил топ-3 лучших теннисисток в истории
Материалы по теме
«Считал себя суперменом, но получил пощёчину». Джокович давно не был настолько откровенным
«Считал себя суперменом, но получил пощёчину». Джокович давно не был настолько откровенным
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android