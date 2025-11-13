Алькарас — о работе с Ферреро: с любой частью моей команды бывают трудности

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, с какими трудностями он сталкивается во время работы с тренером Хуан-Карлосом Ферреро.

– Как ты достиг согласия с тренером Хуан-Карлосом Ферреро? У тебя остаётся место для личного пространства?

– Постепенно. В конце концов, я думаю, что это, как и все отношения, со временем становится проще: с каждым годом мы всё лучше понимаем друг друга, узнаём, что нужно одному, что – другому, чего хочет один и чего хочет другой. Даже я сам лучше узнаю себя и свои потребности. Наши отношения идут в правильном направлении. И, что особенно важно, мы оба высказываем своё мнение и всегда стараемся найти общую точку зрения.

– Бывали ли серьёзные ссоры?

– В отношениях между игроком и тренером, которые длятся шесть-семь лет, было бы странно, если бы не возникало проблем. И с моими родителями, и с братом, и с любой частью моей команды бывают трудности. Иногда, из-за того что мы так сильно любим друг друга, мы говорим вещи, которые обычно не хотим говорить. В этом случае чаще – они мне, чем я им. Бывает, что мы не соглашаемся в каких-то ситуациях и возникают конфликты. Но самое прекрасное в том, что оба хотим лучшего для всех, – приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.