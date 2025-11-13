Скидки
Арина Соболенко: я не умею отказывать людям. Это моя и семейная проблема

Арина Соболенко: я не умею отказывать людям. Это моя и семейная проблема
Аудио-версия:
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко раскрыла одну из особенностей своего характера.

— Если учитывать твоё положение в обществе, часто ли попадаются люди, которые хотят какую-то выгоду получить?
— Это сразу чувствуется, и это сразу держится на расстоянии. У меня всегда команда рядом. Я просто человек, который не умеет говорить «нет». Это моя и семейная проблема. Наверное, это передаётся по наследству. Если подойдёт, например, человек и как бы внаглую попросит помощи, то я помогу. Я не смогу сказать «нет». Но в такие моменты иногда вступает моя команда: «Да-да. Вы вот со мной свяжитесь, туда напишите». Команда берёт на себя этот удар, потому что я не умею отказывать людям. Я такой человек, который готов помочь всем, – сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.

