Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своём главном спортивном желании, отметив, что хотел бы выиграть как можно больше турниров серии «Большого шлема».

– Каково твоё главное спортивное желание? Трофеи, продлить карьеру как можно дольше?

– Я буду стремиться к турнирам «Большого шлема». Моё желание — иметь максимальное количество побед на турнирах «Большого шлема». Или я мог бы сказать, что хочу выиграть золотую медаль на Олимпийских играх, – приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

В сезоне-2025 Алькарас взял два титула чемпиона турнира серии «Большого шлема», одержав победу на «Ролан Гаррос» и на Открытом чемпионате США.