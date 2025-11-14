Карлос Алькарас уверенно обыграл Музетти на групповом этапе Итогового чемпионата ATP

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал третью победу (из трёх) на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия).
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
В заключительном матче группы Джимми Коннорса Алькарас со счётом 6:4, 6:1 обыграл девятую ракетку мира из Италии Лоренцо Музетти.
Встреча Алькараса и Музетти продлилась 1 час и 24 минуты. В её рамках Карлос два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Лоренцо три эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
Эта победа позволила Алькарасу именно с первого места выйти из группы в полуфинал Итогового чемпионата ATP. Карлос вышел бы в плей-офф и в случае поражения от Музетти, но только со второго места. При этом Лоренцо из-за поражения от испанца в полуфинал Итогового турнира выйти не смог.
- 14 ноября 2025
-
00:08
-
00:06
-
00:03
- 13 ноября 2025
-
23:44
-
23:35
-
23:23
-
22:58
-
22:48
-
22:44
-
22:22
-
22:09
-
21:52
-
21:48
-
21:35
-
21:29
-
21:13
-
21:10
-
20:45
-
20:35
-
20:30
-
20:19
-
20:13
-
20:06
-
19:45
-
19:33
-
19:10
-
18:30
-
18:10
-
18:00
-
17:57
-
17:48
-
17:43
-
17:41
-
17:27
-
17:17