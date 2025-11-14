Карлос Алькарас гарантировал себе статус первой ракетки мира по итогам сезона-2025
Поделиться
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас гарантировал себе статус первой ракетки мира по итогам 2025 года.
Сегодня, 13 ноября, Коннорса Алькарас со счётом 6:4, 6:1 одолел девятую ракетку мира из Италии Лоренцо Музетти в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP – 2025. Именно эта победа позволила Алькарасу сохранить первенство в мировом рейтинге по итогам сезона-2025.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 22:40 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
9
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Алькарас мог упустить первую строчку мирового рейтинга, если бы проиграл встречу с Музетти и грядущий полуфинал, а вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер победил бы во все своих оставшихся матчах на Итоговом чемпионате.
Отметим, что 22-летний испанец уже во второй раз в карьере завершит сезон в статусе первой ракетки мира.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 ноября 2025
-
00:08
-
00:06
-
00:03
- 13 ноября 2025
-
23:44
-
23:35
-
23:23
-
22:58
-
22:48
-
22:44
-
22:22
-
22:09
-
21:52
-
21:48
-
21:35
-
21:29
-
21:13
-
21:10
-
20:45
-
20:35
-
20:30
-
20:19
-
20:13
-
20:06
-
19:45
-
19:33
-
19:10
-
18:30
-
18:10
-
18:00
-
17:57
-
17:48
-
17:43
-
17:41
-
17:27
-
17:17