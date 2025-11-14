Карлос Алькарас гарантировал себе статус первой ракетки мира по итогам сезона-2025

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас гарантировал себе статус первой ракетки мира по итогам 2025 года.

Сегодня, 13 ноября, Коннорса Алькарас со счётом 6:4, 6:1 одолел девятую ракетку мира из Италии Лоренцо Музетти в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP – 2025. Именно эта победа позволила Алькарасу сохранить первенство в мировом рейтинге по итогам сезона-2025.

Алькарас мог упустить первую строчку мирового рейтинга, если бы проиграл встречу с Музетти и грядущий полуфинал, а вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер победил бы во все своих оставшихся матчах на Итоговом чемпионате.

Отметим, что 22-летний испанец уже во второй раз в карьере завершит сезон в статусе первой ракетки мира.