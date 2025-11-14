Скидки
Карлос Алькарас гарантировал себе статус первой ракетки мира по итогам сезона-2025

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас гарантировал себе статус первой ракетки мира по итогам 2025 года.

Сегодня, 13 ноября, Коннорса Алькарас со счётом 6:4, 6:1 одолел девятую ракетку мира из Италии Лоренцо Музетти в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP – 2025. Именно эта победа позволила Алькарасу сохранить первенство в мировом рейтинге по итогам сезона-2025.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 22:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Алькарас мог упустить первую строчку мирового рейтинга, если бы проиграл встречу с Музетти и грядущий полуфинал, а вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер победил бы во все своих оставшихся матчах на Итоговом чемпионате.

Отметим, что 22-летний испанец уже во второй раз в карьере завершит сезон в статусе первой ракетки мира.

