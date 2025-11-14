Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Де Минор вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP — 2025, одержав одну победу в группе

Де Минор вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP — 2025, одержав одну победу в группе
Аудио-версия:
Комментарии

Определилась пара полуфиналистов из группы Джимми Коннорса на Итоговом чемпионате ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия). Первое место в группе занял шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, на счету которого три победы из трёх. Вторую путёвку в плей-офф завоевал седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор, в активе которого одна победа и два поражения.

Теннис. Итоговый чемпионат ATP — 2025, Турин. Группа Джимми Коннорса. Итоговое положение

  1. Карлос Алькарас (Испания) – 3 победы (сеты: 6:1, геймы: 44:28).
  2. Алекс де Минор (Австралия) – 1 победа, 2 поражения (сеты: 3:4, геймы: 37:39).
  3. Тейлор Фриц (США) — 1 победа, 2 поражения (сеты: 3:4, геймы: 36:39).
  4. Лоренцо Музетти (Италия) — 1 победа, 2 поражения (сеты: 2:5, геймы: 29:40).

В полуфинале де Минор сразится с итальянцем Янником Синнером. Соперник Алькараса определится позднее.

Материалы по теме
Алькарас — в полуфинале Итогового. Карлос снова закончит сезон первой ракеткой мира
Алькарас — в полуфинале Итогового. Карлос снова закончит сезон первой ракеткой мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android