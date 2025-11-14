Де Минор вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP — 2025, одержав одну победу в группе

Определилась пара полуфиналистов из группы Джимми Коннорса на Итоговом чемпионате ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия). Первое место в группе занял шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, на счету которого три победы из трёх. Вторую путёвку в плей-офф завоевал седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор, в активе которого одна победа и два поражения.

Теннис. Итоговый чемпионат ATP — 2025, Турин. Группа Джимми Коннорса. Итоговое положение

Карлос Алькарас (Испания) – 3 победы (сеты: 6:1, геймы: 44:28). Алекс де Минор (Австралия) – 1 победа, 2 поражения (сеты: 3:4, геймы: 37:39). Тейлор Фриц (США) — 1 победа, 2 поражения (сеты: 3:4, геймы: 36:39). Лоренцо Музетти (Италия) — 1 победа, 2 поражения (сеты: 2:5, геймы: 29:40).

В полуфинале де Минор сразится с итальянцем Янником Синнером. Соперник Алькараса определится позднее.