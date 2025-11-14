Скидки
«Этой цели не было в начале сезона». Алькарас — о первой строчке рейтинга по итогам года

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, насколько важно было для него завершить сезон-2025 в качестве первой ракетки мира. Алькарас добился трёх побед в групповом раунде Итогового турнира АТР – 2025 в Турине и обеспечил себе первое место по итогам игрового сезона.

«Очевидно, всегда здорово достигать своих целей. Неважно, поставлена ли эта цель в начале года или в середине — когда ставишь перед собой задачу, всегда замечательно её выполнить. Поэтому закончить год под первым номером — это невероятно. Этой цели не было в начале сезона, потому что она казалась очень далёкой, если учитывать, что Янник был на вершине.

Но с середины сезона я начал показывать потрясающий теннис: много турниров подряд, множество трофеев. С того момента это стало одной из основных целей. И я действительно счастлив, что смог добиться этого здесь, на этом турнире, после трёх побед», – сказал Алькарас в интервью Tennis Channel.

